В Москве произошла массовая драка со стрельбой. Есть пострадавшие

В Москве несколько человек пострадали в массовой драке со стрельбой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел возле дома №6 на Белореченской улице, в ночь на 9 марта. Один мужчина 1968 года рождения был госпитализирован с ножевым ранением живота, и огнестрельным живота и груди.

Также были госпитализированы еще трое мужчин с ножевыми ранениями.

В настоящий момент проводится доследственная проверка: полиция выясняет причины конфликта и точное число его участников.