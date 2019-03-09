В Екатеринбурге мать с коляской сбили из-за отказа убрать собачьи экскременты

Служба участковых проводит проверку по информации о намеренном наезде автомобиля Hyundai на мать с коляской, сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 8 марта на Чусовском тракте. По предварительной информации, владелица автомобиля Hyundai попросила свою соседку, гулявшую вместе с супругом и годовалым сыном, убрать за собакой. Семья отказалась, после чего автолюбительница якобы села за руль, и наехала на людей. Ребенок не пострадал, женщина получила ушибы.

По другой версии - наезда не было. Владелица Hyundai заявляет, что сделала замечание женщине за выгул собаки. После чего отец семейства якобы налетел на машину и сломал зеркало, а собака покусала мужа автолюбительницы.

В пресс-службе МВД пояснили, что после инцидента в отдел полиции №8 поступили заявления от обеих сторон конфликта. Одна из женщин сообщила о наезде, вторая о повреждении ее транспортного средства. Супруги женщин подали взаимные заявления о побоях.

Обстоятельства произошедшего выясняются.