2019 год начался с нового обрушения рождаемости

В январе текущего года в России родились 121,5 тыс. детей, сообщает Росстат. Это на 10% меньше, чем в январе прошлого года и наихудший показатель за последние 13 лет. По сравнению с серединой 2010-х, когда в январе рождались около 150 тыс., это на 20% меньше.

Умерли за первый месяц года почти 166 тыс. человек, что повторило результат января прошлого года и подтвердило прошлогоднюю тенденцию на резкое замедление роста ожидаемой продолжительности жизни. "Естественная" убыль населения составила 44 тыс.

Хотя следующие месяцы могут изменить динамику, в целом наблюдается статистическая устойчивость доли числа рождений и смертей по месяцам. Так, за последние 10 лет в январе рождается от 7,4% до 8,5% от общего числа детей, рожденных за год. Это позволяет прогнозировать годовую рождаемость на уровне 1,4-1,6 млн. Умирают же в январе от 8,7% до 9,8% от общего числа людей, умерших за год. Это позволяет ожидать годовой смертности на уровне 1,7-1,9 млн.

Средние данные говорят о том, что в 2019 году ожидается "естественная" убыль населения уже около 300 тыс. При этом рождаемость может опуститься до 1,5 млн. Оправдание тем, что в детородный возраст вступает малочисленное поколение рожденных в 90-е, несостоятельно, поскольку рождаемость сокращается значительно быстрее, чем уменьшается репродуктивный потенциал страны.

Так, в 2018 году, по расчетам Накануне.RU, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) опустился до 1,56 ребенка на женщину, в то время как для воспроизводства населения необходимо 2,1. За два последних года абсолютная рождаемость упала на 15%, из которых 11% составило сокращение СКР. Это значит, что на уменьшение репродуктивного потенциала пришлось только 4% от общего падения рождаемости.

Как писало Накануне.RU, воспроизводство населения через рождаемость в наибольшей степени зависит от репродуктивного поведения и репродуктивного здоровья, которые взаимосвязаны и определяются в основном мировоззренческими установками. Поэтому усилия по социальной поддержке семей с детьми практически не являются демографическими мерами и не оказывают влияния на рождаемость.