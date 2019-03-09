09 Марта 2019
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Политика За рубежом

Россия и Сирия сообщили, что у детей в "Рукбане" практически нет шансов выжить

Межведомственные координационные штабы РФ и Сирийской Арабской Республики сегодня сделали совместное заявление о бедственном положении сирийцев, незаконно удерживаемых подконтрольными США бандформированиями в лагере беженцев Рукбан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Руководители штабов Михаил Мизенцев и Хусейн Махлюф сообщили о катастрофической ситуации лагере беженцев "Рукбан", что находится в оккупированной зоне ЭТ-ТАНФ. Вооруженные группировки подконтрольные США 1773 дня насильственно удерживают сирийских граждан. В лагере отсутствует питание, медицинская помощь. Больше всего в лагере страдают грудные дети. В условиях антисанитарии и инфекционных заболеваний они фактически не имеют шансов выжить.

"По сообщениям родственников жителей лагеря, большая часть ежедневно погибающих в "Рукбане" – это дети в возрасте до двух лет. Время идет, и пока Соединенные Штаты, прикрываясь якобы интересами жителей "Рукбана", требуют от многострадальной Сирии идеальных условий для временно перемещенных лиц, спасать уже будет просто некого", - говорится в тексте обращения. Было отмечено, что власти Сирии делают все необходимое для обеспечения достойной жизни граждан.

Также Михаил Мизенцев и Хусейн Махлюф заявили, что приветствуют настрой правительство Иордани на оказание всестороннего содействия сирийцам, находящимся на территории королевства, в их стремлении вернуться в места довоенного проживания. Сирия и Россия расчитывают на дальнейшее участие иорданских властей в возвращении сирийских беженцев и ликвидации лагеря "Рукбан". Властей США руководители штабов призвали предпринять усилия по ликвидации лагеря и обеспечить безопасность беженцев.

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Россия и Сирия сообщили, что у детей в "Рукбане" практически нет шансов выжить

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Теги: Рукбан, Сирия, США



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