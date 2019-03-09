Не по дням, а по часам. Первоуральцы пожаловались на скачок цен на сахар в магазине

Жительница Первоуральска в социальных сетях пожаловалась на резкий рост цен на сахар в магазине "Доброцен", передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, примерно в 15.00 она купила в магазине сахар, стоимостью 36 руб 90 коп. за килограмм. А вечером, примерно в 19.00 его стоимость составила уже 41 руб. 50 коп. Пост опубликован в группе "Инцидент Первоуральск" социальной сети "ВКонтакте".

Интернет-пользователи отметили, что магазин в Первоуральске один, и поставщик сахара тоже - потому непонятно, почему так резко скачут цены. Другие подписчики раскритиковали качество сахара и других товаров, и призвали быть внимательными при совершении покупок.