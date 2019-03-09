В России иностранные авиационные двигатели заменят отечественными

Выпуск нового российского авиадвигателя ВК-800 даст дополнительный стимул развитию российской авиационной промышленности, сообщает РТ.

ВК-800 — семейство двигателей для легких турбовинтовых самолетов и вертолетов "Ансат", Ка-226, Ка-126 и Ми-54, грузоподъемностью 1—1,5 т. Российский авиадвигатель не только заменит зарубежные аналоги, но и превзойдет их по ряду характеристик (такие как, взлетная мощность и экономичность).

Ведущий конструктор проекта Виталий Логинов сообщил, что самолет, оснащенный двигателем ВК-800, будет сертифицирован уже в 2020 г. Работы над ВК-800 ведут специалисты "Уральского завода гражданской авиации" в Екатеринбурге, а также в петербургском "ОДК-Климов".