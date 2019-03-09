В Свердловской области больше чем на месяц ограничат движение тяжелых фур

В Свердловской области с 14 апреля по 23 мая 2019 г. на дорогах регионального значения ограничат движение тяжеловесных фур, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Временные ограничения призваны защитить дороги от чрезмерных нагрузок и преждевременного разрушения.

Также ограничения будут введены в конце весны (с 24 мая) и до конца августа. При высоких температурах воздуха (свыше 32 градусов по Цельсию) тяжеловесы смогут ездить по дорогам только с 22.00 и до 10.00.

Ответственными за сохранение дорог в регионе назначены вице-губернатор Сергей Швиндт и управление автомобильных дорог.