В пермском бэби-боксе 8 марта оставили новорожденную девочку

8 марта в пермский бэби-бокс, расположенный в МЧС №9, подкинули новорожденную девочку. Об этом сообщила в социальной сети Facebook руководитель благотворительного фонда "Колыбель надежды" Елена Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

Ребенок был подкинут в 15.10. Предположительно девочка была рождена в домашних условиях. Пуповина перевязана красной ниткой. Рост ребенка составляет 51 см, вес 3542 кг.

Отметим, что это пятый по счету ребенок, который был оставлен в пермском бэби-боксе. Месяц назад - 6 февраля, в МСЧ№9 также была подкинута новорожденная девочка. Всего по России в бэби-боксах было оставлено более 80 детей, из них 12 вернулись в семью - матери пришли за своими детьми.

Руководитель фонда "Колыбель надежды" Елена Котова призывает родителей оставленной девочки вернуться за ней. Благотворительный фонд готов оказать необходимую помощь. Сама Надежда Котова неоднократно подчеркивала, что безвыходных ситуаций не бывает.

Как сообщало Накануне.RU, дискуссия о том, нужно запретить или легализовать бэби-боксы ведется на федеральном уровне. К единому мнению не могут прийти ни законодатели, ни общественники, ни Правительство.