09 Марта 2019
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Скандального экс-чиновника Росгеологии подозревают в причастности к земельной афере

Уголовное дело о мошенничестве, по которому в московском аэропорту "Внуково" задержали бывшего первого замдиректора "Росгеологии" Руслана Горринга связано с незаконным выделением земельного участка в одном из районов Московской области, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

"Дело было возбуждено несколько дней назад. Изначально расследование велось по факту получения взятки чиновниками (ст. 290 УК РФ), после чего оно было переквалифицировано на особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ). Некоторые фигуранты дела уже были осуждены. Руслан Горринг, по версии следствия, мог являться посредником в коррупционной схеме. Его дело было выделено в отдельное производство", сообщает издание.

Напомним, Руслан Горринг был задержан 8 марта в аэропорту "Внуково". Как сообщало Накануне.RU, операцию проводили сотрудники ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУ МВД России .

В конце января 2019 года Горринг был уволен из Росгеологии, причиной стало появившееся в соцсетях скандального видео с его участием - запись стрима на сервисе Twitch. Мужчина на записи матерится, называет себя Русланом Горрингом и рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, а также выливает на свет подробности своей работы. В частности, он рассказал о том, как уволил сотрудницу за то, что она купила авиабилеты в первый класс, а не в бизнес-класс. После ее вновь взяли на работу, подняли зарплату и велели "стучать" на сотрудников. Девушка, о которой шла речь, также присутствовала на видеоролике и по требованию своего руководителя подтвердила сказанное.

Тогда же стало известно, что Минприроды РФ обратилось в правоохранительные органы для проверки финансово-хозяйственной деятельности Росгеологии по всем вопросам, которые курировал Горринг.

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Скандального экс-чиновника Росгеологии подозревают в причастности к земельной афере

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Теги: Руслан Горринг, задержание Горринга



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