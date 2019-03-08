ФСБ и СК задержали скандального экс-чиновника Росгеологии Горринга в аэропорту

В столичном аэропорту "Внуково" задержан бывший первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, операцию проводили сотрудники ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУ МВД России .

Скандального экс-чиновника доставят к следователю для допроса в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, в конце января 2019 года Горринг был уволен из Росгеологии, причиной стало появившееся в соцсетях видео с его участием - запись стрима на сервисе Twitch. Мужчина на записи матерится, называет себя Русланом Горрингом и рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, а также выливает на свет подробности своей работы. В частности, он рассказал о том, как уволил сотрудницу за то, что она купила авиабилеты в первый класс, а не в бизнес-класс. После ее вновь взяли на работу, подняли зарплату и велели "стучать" на сотрудников. Девушка, о которой шла речь, также присутствовала на видеоролике и по требованию своего руководителя подтвердила сказанное.

Тогда же стало известно, что Минприроды РФ обратилось в правоохранительные органы для проверки финансово-хозяйственной деятельности Росгеологии по всем вопросам, которые курировал Горринг.