08 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

СБУ и МВД Украины вступили в перепалку из-за Зеленского

СБУ отрицает, что прослушивала лидера президентской гонки на Украине шоумена Владимира Зеленского и требует извинений от МВД.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, в стране возник скандал, когда в офисе Зеленского обнаружили прослушивающие устройства, принадлежащие СБУ. Там утверждают, что проводили оперативно-технические мероприятия на основании постановления суда и по согласованию с прокуратурой в отношении лица, подозреваемого в госизмене, а в МВД об этом будто бы знали, но умышленно сорвали операцию и "причинили вред национальным интересам государства". Якобы по этому адресу офис Зеленского оказался случайно. Оправдания СБУ выглядят неубедительно, но там потребовали от МВД извинений.

В ответе же МВД сказано, что ведомству ни о каких тайных операциях СБУ ничего неизвестно, а "колдунов и экстрасенсов" у них нет, чтобы разгадывать замыслы СБУ. Также МВД с тонкой издевкой посоветовало СБУ проверять качество работы своих сотрудников, чтобы специальные прослушивающие устройства не мог обнаружить обычный охранник, как произошло в офисе Зеленского.

Этот случай продемонстрировал, что СБУ и МВД играют на разных сторонах в предвыборной кампании: если СБУ действует в интересах президента Петра Порошенко, то МВД - против него.

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СБУ и МВД Украины вступили в перепалку из-за Зеленского

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Теги: Украина, СБУ, Владимир Зеленский



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