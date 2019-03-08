Депутат, назвавший пенсионеров "тунеядцами", сказал, что надбавка в 500 рублей - "огромная сумма"

Депутат-"единоросс" из Волгоградской области Гасан Набиев вновь отметился скандальным высказыванием. Он сказал, что надбавка пенсионерам в 500 руб. - "огромная сумма", передает eadaily.com.

Напомним, инициатива о перерасчете пенсий принадлежит Владимиру Путину - 20 февраля в ходе своего послания Федеральному собранию глава государства заявил, что после индексации страховой части пенсии на 7%, доходы части пожилых людей превысили прожиточный минимум, а в результате они перестали получать социальные доплаты. "Люди почувствовали себя обманутыми", - заявил президент.

Набиев раскритиковал коллегу от КПРФ, который назвал добавленные 500 руб. "копейками". "Единоросс" призвал оценить такие расходы в масштабах России, "оккупированной со всех сторон капиталистами".

Напомним, ранее депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев заявил, что пенсии в размере восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". Набиев, который в прошлом являлся гендиректором "Газпром трансгаз Волгоград", сказал: "Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более".

Отметим, что согласно декларации о доходах и имуществе за 2017 год Гасан Набиев заработал 13,8 млн руб., в собственности у него – три квартиры. По данным за 2016 год парламентарий был значительно богаче: задекларированный доход Гасана Набиева составил 56,5 млн руб.