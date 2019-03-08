08 Марта 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Жителям Перми выставили квитанции с суммой в несколько миллионов рублей

Жителям Перми выставили квитанции, сумма в которых составляет несколько миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, с проблемой сильно завышенных платежей столкнулись 2,5 тыс. жильцов.

Астрономические суммы в квитанциях пермяки увидели из-за ошибки УК. Например, в квартире одного из "пострадавших" по ошибке прописали 4 тыс. человек, а потом стали требовать за них 2 млн руб. квартплаты.

Mash уточняет, что экс-руководитель этой УК находится под следствием, а у нынешних работников нет даже базы жильцов. Когда будет исправлена ошибка - неизвестно.

квитанция, 2 млн квартплаты(2019)|Фото: mash

Также напомним, что в январе 2019 г. инфляция в России ускорилась до 5%, к традиционным причинам увеличения цен в начале года – повышению стоимости продуктов топлива – добавились последствия "мусорной реформы". Появление новой графы в квитанциях за ЖКУ вкупе с индексацией тарифов из-за роста НДС привело к тому, что инфляция услуг внесла самый заметный вклад в общий рост цен. В ряде регионов ситуацию усугубили решения властей о росте взносов на капремонты.

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Жителям Перми выставили квитанции с суммой в несколько миллионов рублей

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Теги: квитанция, квартплата



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