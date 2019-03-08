08 Марта 2019
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Многодетные матери ХМАО в Международный женский день пикетировали администрацию Комаровой

В Международный женский день многодетные матери вышли на пикет на порог правительства ХМАО. Как сообщили Накануне.RU инициаторы акции, они таким образом пытаются защитить свои права на положенные детям субсидии.

Исключенные из программы "Доступное жилье молодым семьям" по достижении 36-летия северяне требуют вернуть им положенные субсидии на детей.

Одна из пикетчиц была исключена из очереди и ждет субсидии на детей уже по другой подпрограмме, разработанной специально для исключенных. Вторая героиня поверила в программу правительства ХМАО, которое обещало при покупке жилья у застройщика выплатить субсидии, но в итоге многодетная мать с тремя детьми, как заявляют в инициативной группе, окажется на улице: "Квартиру по программе "Доступное жилье молодым" присудили к изъятию, при этом семья, потратив материнский капитал на ипотеку, осталась должна банку 1,5 млн руб.".

пикет многодетные матери ХМАО(2019)|Фото: vk.com/public_rod_dlya_detei

пикет многодетные матери ХМАО(2019)|Фото: vk.com/public_rod_dlya_detei

Напомним, 3 марта выходили на массовые пикеты молодые семьи Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска и еще нескольких городов ХМАО. Они также добиваются восстановления исключенных участников жилищной программы "Доступное жилье молодым семьям".

Отметим, что в декабре прошлого года губернатор Югры Наталья Комарова подписала изменения в окружной закон "О регулировании отдельных жилищных отношений". Документ устанавливает условия предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений молодым семьям, молодым специалистам и представителям коренных малочисленных народов в автономном округе, подавшим заявления на получение государственной поддержки до 31 декабря 2010 года. А в конце января 2019 года в Югре установили приоритеты по выплатам субсидий по программе для молодых семей.

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Многодетные матери ХМАО в Международный женский день пикетировали администрацию Комаровой

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Теги: Доступное жилье молодым семьям, Многодетные матери ХМАО, Наталья Комарова



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