08 Марта 2019
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Политика В России

Народ надолго запомнил пенсионную "реформу": рейтинг Путина продолжает падение

Падение рейтинга президента РФ Владимира Путина, начавшееся летом после решения о повышении пенсионного возраста, продолжается.

Согласно данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности главы государства за неделю с 25 февраля по 3 марта снизился до 64,3%. Неделей ранее этот показатель составлял в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году. Отметим, что как раз 21 февраля Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где озвучил ряд мер по поддержке семей и пенсионеров.

В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина составил 32%. К слову, если за неделю 11-17 февраля показатель доверия составлял 33,5%, то в неделю послания, 18-24 февраля, опустился до 32,8% (а еще в середине декабря главе государства доверяли 36,7% граждан).

Таким образом, даже озвученные в послании меры поддержки не помогли рейтингу власти на фоне глобального курса на сворачивание социальных обязательств и все новых откровений чиновников, которые на днях выступали за отмену финансирования школьного питания и называли пенсионеров "алкашами и тунеядцами".

"Как бы пропаганда ни старалась дистанцировать президента от экономических решений, принимаемых правительством, это делать не получается, - объясняла в беседе с Накануне.RU депутат Госдумы второго созыва, политический деятель Дарья Митина, - потому что все понимают, что у нас Конституция вполне бонапартистского государства и объем президентских полномочий не просто огромен, он гипертрофирован, в том числе глава государства ответственен и за экономические решения тоже.

Послание Путина Федеральному собранию, 2019(2019)|Фото: youtube.com

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Народ надолго запомнил пенсионную "реформу": рейтинг Путина продолжает падение

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Теги: рейтинг Путина, повышение пенсионного возраста



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