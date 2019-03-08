08 Марта 2019
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Высокинский запустил приватизацию "Золушки", которую пытается ликвидировать Роспотребнадзор

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский запустил процедуру приватизации скандального МУП "Золушка". Постановление опубликовано на сайте мэрии.

В соответствии с ним, вместо МУП будет образовано ООО, 100 процентов которого пока станет владеть городская администрация.

Отмечается, что со дня утверждения прогнозного плана приватизации имущества города на 2017-2019 гг. и до дня госрегистрации ООО предприятие не может без согласия администрации сокращать сотрудников, брать кредиты и совершать ряд других действий.

Напомним, из-за случаев массового отравления школьников Роспотребнадзор подал иск о ликвидации МУПа. В гордуме опасаются, что проблемы МУПа могут привести к его приватизации по сильно заниженной стоимости, поэтому сейчас её проводить преждевременно. Вместе с тем, продажа "Золушки" и ряда других МУПов была объявлена приоритетом сразу после вступления Высокинского в должность.

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Высокинский запустил приватизацию "Золушки", которую пытается ликвидировать Роспотребнадзор

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