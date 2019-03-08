"Тупой и еще тупее". Тимошенко оценила Порошенко и Луценко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что действия президента Петра Порошенко и его кума генпрокурора Юрия Луценко "напоминают одну известную американскую кинокомедию, в которой участвуют Порошенко и Луценко. Называется эта кинокомедия "Тупой и еще тупее". Так она прокомментировала дело о подкупе другого кандидата - ее "двойника" Юрия Тимошенко, за которым будто бы стоит она.

Луценко заявил, что след тянется к близкому соратнику Юлии Тимошенко депутату ее партии Валерию Дубилю, которого он назвал заказчиком.

Тимошенко же отметила, что этим скандалом Порошенко хочет отвлечь внимание от скандала в "Укроборонпроме", где годами происходили масштабные хищения. А само выдвижение ее полного тезки рассчитано на то, что невнимательные поставят галочку напротив него. Также она добавила, что ее обвиняют в создании "избирательной пирамиды" для подкупа избирателей, чтобы отвлечь внимание от "сетки", которую создал Порошенко для подкупа под видом раздачи материальной помощи.

После язвительной характеристики от Тимошенко Луценко не остался в долгу и отреагировал на ее слова, продемонстрировав на экране во время своей пресс-конференции заставку американского фильма "Сбрось маму с поезда". "Я тоже умею шутить", - сказал кум Порошенко.

Также вчера он написал в Facebook, что в штабе Тимошенко работает лесбиянка из России Нина Клебанова. Он опубликовал соответствующую оперативную справку, причем неясным остались как статус, так и цель этого сообщения. Похоже, что действия обеих сторон являются банальным сведением счетов и вряд ли помогут им в избирательной кампании. На этом фоне уверенное лидерство шоумена Владимира Зеленского выглядит вполне закономерным.

При этом интересно, что раскрутить уголовное дело из "подкупа" "двойника" Юлии Тимошенко у властей не получится. Адвокат Андрей Смирнов указал в Facebоok, что еще в 2014 году нынешние власти сами исключили из Уголовного кодекса статью о подкупе кандидата.