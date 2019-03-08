08 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО

Опять газ: на Южном Урале из-за газового оборудования погиб младенец

Предположительно, неисправность газового оборудования опять привела к трагедии на Южном Урале. Несчастье случилось 7 марта в одном из частных домов Троицка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, по предварительным данным, дети находились в доме без взрослых.

Возможной причиной смерти восьмимесячной девочки является отравление угарным газом из-за неисправной системы вентиляции газового оборудования.

Также из этого же дома в лечебное учреждение доставлены три девочки в возрасте от 9 до 11 лет, состояние которых врачи оценивают, как стабильное.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

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Опять газ: на Южном Урале из-за газового оборудования погиб младенец

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Теги: газовое оборудование, причинение смерти по неосторожности



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