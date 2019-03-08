Связали и требовали денег. В Подмосковье убили работника "Агрофирмы Восток"

Вечером 7 марта в Щелково убили работника агрофирмы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, четверо неизвестных в масках проникли в дом в п. Фряново Щёлковского района, принадлежащий представителю ООО "Агрофирма Восток".

Нападавшие связали 66-летнего хозяина дома и его супругу, стали избивать и требовать денег.

Однако на шум поднялись соседи, услышав голоса людей, нападавшие скрылись.

От полученных травм хозяин дома скончался на месте. Супруга госпитализирована в больницу.

Ведутся поиски преступников, возбуждено уголовное дело.