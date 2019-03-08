08 Марта 2019
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Наука и техника За рубежом

Ученые: Во время сна ДНК "закрываются на ремонт"

Ученые рассказали о ранее неизвестной пользе сна.

Исследователи из Университета Бар-Илана установили, что сон нужен для "ремонта" ДНК в нейронах.

ДНК в наших клетках постоянно повреждается, а нейроны вынуждены и сами постоянно рвать свою ДНК – разрывы в ней помогают активировать гены, необходимые для укрепления межнейронных контактов-синапсов.

Но такие разрывы, даже если они нужны для работы, необходимо постоянно "заделывать".

Как выяснилось, польза сна состоит в том, что во время него ДНК "закрываются на ремонт".

Если речь идет о разрыве, то белки, которые занимаются разрывами, должны правильно сблизить разорванные концы и сшить их. Двигать ДНК для сшивания нужно так, чтобы не возникло конфликта с другими процессами.

Портал "Наука и жизнь" со ссылкой на Nature Communications пишет, что исследование проводилось на рыбах, и, согласно полученным результатам, число двойных разрывов в ДНК увеличивалось во время бодрствования и уменьшалось во время сна.

Число разрывов уменьшалось именно благодаря динамике хромосом, благодаря тому, что они во время сна активнее двигались. Если эти движения блокировали с помощью особого белка, который прикреплял хромосомы к оболочке ядра, ДНК так и оставалась повреждённой, несмотря на сон.

Также оказалось, что активный ремонт хромосом во время сна свойствен именно нейронам.

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Ученые: Во время сна ДНК "закрываются на ремонт"

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Теги: польза сна, ремонт ДНК, нейрон



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