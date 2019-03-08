Вот так 8 марта… Виторган и Собчак подтвердили страшное о своих отношениях

Актер Максим Виторган и светская львица, журналист и дочь бывшего мэра Петербурга Ксения Собчак подтвердили свое расставание.

В ночь с 7 на 8 марта в "Инстаграме" Максима Виторгана появился пост.

"Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность", — написал актер.

По его словам, они оказались вынуждены публично прокомментировать отношения, чтобы "прекратить спекуляции".

Напомним, в январе Виторган вызвал на "мужской разговор" режиссера Константина Богомолова и сломал ему нос. У Ксении и Константина, по слухам, случился адюльтер, который не удалось утаить, началось публичное обсуждение. Пикантности ситуации с дракой соперников придал тот факт, что действие происходило в одном из столичных заведений общепита.



У Виторгана и Собчак есть общий ребенок. Хотя в свое время Ксения нелестно отзывалась о детях в принципе