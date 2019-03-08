08 Марта 2019
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"Черный четверг": российские клубы проиграли испанским командам в Лиге Европы

"Зенит" уступил "Вильярреалу" на своем поле в Петербурге, а "Краснодар" проиграл "Валенсии" на выезде, оба матча прошли накануне вечером в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В четверг "Вильярреал" обыграл "Зенит" со счетом 3:1. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Ответный матч пройдет 14 марта в Испании.

"Краснодар" на выезде уступил испанской "Валенсии" также в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

В настоящее время "Зенит" и "Краснодар" занимают в Российской премьер-лиге первое и второе места соответственно. В чемпионате Испании "Валенсия" располагается на седьмом месте, а "Вильярреал", которому противостоял "Зенит", и вовсе борется за выживание, команда занимает 18 строчку.

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"Черный четверг": российские клубы проиграли испанским командам в Лиге Европы

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Теги: Зенит, Краснодар, Вильярреал, Валенсия, Лига Европы



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