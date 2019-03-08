08 Марта 2019
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Происшествия Центральный ФО Москва

Дело по хищению "рекламных" 850 миллионов у московской подземки дошло до суда

В отношении генерального директора ООО "Авто Селл" Гюли Коган завершено расследование уголовного дела по хищению средств у ГУП "Московский метрополитен".

По версии следствия, в 2015 году были похищены свыше 850 млн руб., которые должны были быть перечислены в адрес ГУП "Московский метрополитен" в счет оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей.

Мошенничество было совершено вместе с подельниками, утверждает следствие, в том числе с Александром Геллером, который в настоящее время объявлен в розыск.

На имущество фирмы стоимостью 1 млрд руб. наложен арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, дело в отношении Коган в ближайшее время будет передано в суд.

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Дело по хищению "рекламных" 850 миллионов у московской подземки дошло до суда

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Теги: Московский метрополитен, Гюля Коган



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