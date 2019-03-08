Контракт будет: Минобороны и "Вертолеты России" договорились по "Ночным охотникам"

Минобороны РФ и "Вертолеты России" согласовали цену на ударные вертолеты Ми-28НМ (модернизированный "Ночной охотник"), серийный контракт будет заключен, заявил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сегодня мы пришли к соглашению с "Вертолетами России". Контракт будет заключен, мы достигли полного взаимопонимания по цене, готовимся, начинаем работу", - заявил Алексей Криворучко журналистам в четверг на "Росвертоле".

"Будет заключен большой контракт как по Ми-28, так и по Ка-52", - сказал замминистра.

Он заявил, что в настоящее время обсуждается объем первого контракта на Ми-28НМ - шесть или 18 машин.

В свою очередь глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский подчеркнул, что доводы военных о цене на Ми-28НМ услышаны.

"Машина Ми-28НМ подверглась значительным и серьезным улучшениям, в том числе летно-технических характеристик", - сказал Андрей Богинский.

Также стало известно, что российская армия скоро может получить беспилотные вертолеты. Об этом также заявил замминистра обороны Алексей Криворучко. "Вертолеты России" ведут эту работу, в том числе и по заданию Министерства обороны.

"За этим большое будущее, в ближайшее время мы ожидаем поступления беспилотных аппаратов, в том числе вертолетного типа", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России считали завышенной стоимость модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ. Военные неоднократно обращались к руководству "Вертолетов России" с предложением о пересмотре ценовой политики с учетом значительных объемов закупаемой серии. В настоящий момент опытный образец боевой машины проходит государственные испытания перед принятием на вооружение.

"Ночной охотник" - модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н. Его разработка началась в 2009 году. Машины прошли доработку с учетом опыта боевого применения в Сирии.