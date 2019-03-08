08 Марта 2019
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"Режиссера и главного героя нет в живых!" Салтыкова назвала ужасной идею съемок "Брата-3"

Певица Ирина Салтыкова, игравшая возлюбленную персонажа Сергея Бодрова в фильме "Брат-2", назвала ужасной идею съемок продолжения картины.

"Режиссера нет в живых, главного героя нет в живых. Как это может быть?" - отметила певица, слова которой приводит НСН.

"Название фильма принадлежит только тому режиссеру, который снимал", - добавила она.

Брат 2, Ирина Салтыкова, Сергей Бодров(2019)|Фото: Брат 2

"Брат" — российский художественный фильм, боевик, криминальная драма. Дилогия о герое 1990-х годов Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей Бодров. Режиссёр Алексей Балабанов вспоминал, что история "Брата" родилась из его старого замысла соединить в одном фильме бандитов и музыкантов, поскольку он общался и с теми, и с другими. Музыка должна была сыграть одну из ведущих ролей в будущей картине.

Российский шоумен Стас Барецкий недавно заявил, что планирует начать работу над фильмом "Брат-3", который якобы станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова.

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"Режиссера и главного героя нет в живых!" Салтыкова назвала ужасной идею съемок "Брата-3"

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Теги: фильм брат, брат-2, брат-3, Ирина Салтыкова, Сергей Бодров, Алексей Балабанов, Стас Барецкий



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