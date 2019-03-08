Дедолларизация? Россия накопила в резервах рекордное количество золота

Запасы монетарного золота в резервах страны достигли рекордного значения за новейшую историю России.

Запасы драгметалла, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 млрд в долларовом эквиваленте. Как следует из данных Центробанка, золотые запасы в феврале выросли на 2,4%.

Их доля в ЗВР также увеличилась — с 18,8 до 19%. Регулятору удается добиваться прироста резервов из-за дополнительных нефтегазовых доходов и курсовой переоценки.

Напомним, ранее председатель правления "Московской биржи" Александр Афанасьев предложил заменить доллар золотом. Заявление он сделал в ходе парламентских слушаний на тему основных направлений развития финансового рынка России в 2019-2020 гг. Однако надежными инвестиции в золото могут быть лишь в том случае, если речь идет о физическом драгметалле.

Афанасьев отметил, что сейчас есть целый ряд "сверхконсервативных" инвесторов, которые приобрели доллары и хранят их под подушкой, полагая, что это надежно. "Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота, которое у нас производится... золота инвестиционного", - сказал Афанасьев.