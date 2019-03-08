08 Марта 2019
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Политика За рубежом

Бывшему главе предвыборного штаба Трампа "впаяли" реальный срок

Три года и 11 месяцев тюрьмы - таков срок заключения, который установил суд штата Виргиния для бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Присяжные признали Манафорта виновным по пяти пунктам обвинения:

  • в подаче ложной налоговой декларации;
  • двум пунктам банковского мошенничества;
  • и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов.

Отмечается, что этот процесс в Виргинии не имеет никакого отношения к так называемому "российскому делу", которое расследует спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, расследование в отношении Манафорта ведет и спецпрокурор Роберт Мюллер. В октябре 2017 года он выдвинул против бывшего главы предвыборного штаба Трампа и его давнего делового партнера Рика Гейтса обвинения по 12 пунктам. Глава Белого дома впоследствии заявил, что обвинения в адрес Манафорта затрагивают события, произошедшие "годами ранее" его вхождения в предвыборный штаб будущего американского президента.

Американский президент Дональд Трамп также называл безумцами конгрессменов, которые инициировали расширенное расследование в отношении него. По словам главы Белого дома, запросы от следственной группы направлены невиновным людям для их преследования: "Теперь, когда они понимают, что единственный сговор с Россией был заключён жуликоватой Хиллари Клинтон, демократы — Надлер, Шифф и другие демократы — главы комитетов — безумцы. 81 запрос направили невинным людям, чтобы преследовать их. Они ничего не сделают для нашей страны!"

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Бывшему главе предвыборного штаба Трампа "впаяли" реальный срок

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Теги: Дональд Трамп, Пол Манафорт



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Ранее 22.08.2018 07:51 Мск Присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения

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