Бывшему главе предвыборного штаба Трампа "впаяли" реальный срок

Три года и 11 месяцев тюрьмы - таков срок заключения, который установил суд штата Виргиния для бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Присяжные признали Манафорта виновным по пяти пунктам обвинения:

в подаче ложной налоговой декларации;

двум пунктам банковского мошенничества;

и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов.

Отмечается, что этот процесс в Виргинии не имеет никакого отношения к так называемому "российскому делу", которое расследует спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, расследование в отношении Манафорта ведет и спецпрокурор Роберт Мюллер. В октябре 2017 года он выдвинул против бывшего главы предвыборного штаба Трампа и его давнего делового партнера Рика Гейтса обвинения по 12 пунктам. Глава Белого дома впоследствии заявил, что обвинения в адрес Манафорта затрагивают события, произошедшие "годами ранее" его вхождения в предвыборный штаб будущего американского президента.

Американский президент Дональд Трамп также называл безумцами конгрессменов, которые инициировали расширенное расследование в отношении него. По словам главы Белого дома, запросы от следственной группы направлены невиновным людям для их преследования: "Теперь, когда они понимают, что единственный сговор с Россией был заключён жуликоватой Хиллари Клинтон, демократы — Надлер, Шифф и другие демократы — главы комитетов — безумцы. 81 запрос направили невинным людям, чтобы преследовать их. Они ничего не сделают для нашей страны!"