Диверсия на ГЭС имени Боливара привела к отключениям электричества в мятежной Венесуэле

На крупной гидроэлектростанции в Венесуэле "Эль-Гури" совершена диверсия.

ГЭС расположена в штате Боливар на реке Карони в 100 км до впадения в Ориноко. Официальное название — гидроэлектростанция имени Симона Боливара (в 1978—2000 годах — имени Рауля Леони).

На январь 2016 года четвертая станция в мире по мощности после китайской "Санься" ("Три ущелья"), бразильско-парагвайской "Итайпу" и китайской "Силоду".

О диверсии на крупнейшей ГЭС сказано в сообщении Национальной корпорации по электроэнергии в "Твиттере".

Там отмечено, что это "часть электрической войны против государства".

В стране перебои с электроснабжением, столица Венесуэлы, аэропорт Каракаса и более 20 штатов южноамериканской страны остались без света из-за аварии, остановлен метрополитен.

Напомним, 23 января спикер парламента и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. главы государства. Вашингтон настаивает на сложении законного президента Николаса Мадуро своих полномочий. Однако даже западная пресса признала провал госпереворота. Между тем, США не исключают введения вторичных санкций против государств, сотрудничающих с правительством действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.