"Урал" выбил "Спартак" из Кубка России по футболу

Екатеринбургский "Урал" выбил московский "Спартак" из розыгрыша Кубка России по футболу. Подопечные Дмитрия Парфенова прошли в полуфинал, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответный матч 1/4 финала, который прошел в четверг на стадионе "Екатеринбург-Арена", завершился победой "оранжево-черных". Решающий мяч в первом тайме забил лидер команды Эрик Бикфалви, голевую передачу которому отдал Отман Эль Кабир.

Теперь в полуфинале Кубка страны уральская команда сыграет с тульским "Арсеналом". Еще в одном полуфинале встретятся "Ростов" и столичный "Локомотив".