Путин перед 8 марта подарил женщинам-полицейским рысака и прокатился верхом

Российский президент Владимир Путин перед Международным женским днем съездил в Первый Оперативный полк московской полиции и поздравил ее женский состав с наступающим праздником, пишет RT.

Глава государства подарил полицейским четырехлетнего орловского рысака по кличке Золотой Луч.

В разговоре с Путиным командир полка отметил, что когда лесопарки Москвы патрулируют девушки-полицейские верхом на лошадях, число несчастных случаев здесь резко сокращается.

"Потому что те, кто хотят покончить жизнь самоубийством, на вас посмотрят, и снова жить хочется", - отметил Путин.

Также глава государства прокатился верхом.