Полицейские составили список потенциально опасных пород собак

Туда попали австралийская кабанья собака, айну, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, бордосский дог, булли кутта, бультерьер, бурбуль, волкособ, горская гончая, доберман, кавказская овчарка, карельская медвежья собака, московская сторожевая, ротвейлер и среднеазиатская овчарка.

В список попали животные с генетически обусловленными качествами агрессии и силы.





