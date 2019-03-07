08 Марта 2019
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Полицейские составили список потенциально опасных пород собак

МВД составило список потенциально опасных пород собак - перечень опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список попали животные с генетически обусловленными качествами агрессии и силы.

Туда попали австралийская кабанья собака, айну, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, бордосский дог, булли кутта, бультерьер, бурбуль, волкособ, горская гончая, доберман, кавказская овчарка, карельская медвежья собака, московская сторожевая, ротвейлер и среднеазиатская овчарка.

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Полицейские составили список потенциально опасных пород собак

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Теги: собаки, породы, опасные, МВД, список



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