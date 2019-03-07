Отец юриста «ФБК» Любови Соболь скрыл нарушения на 57 миллиардов рублей

Сотрудники МВД из-за коррупционных схем, оказывается, не раз имели претензии к отцу активистки и юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь. СМИ опубликовали данные об их масштабах: выяснилось, что Эдуард Феденев скрыл нарушения на десятки миллиардов рублей.

Три года назад в СМИ появилась информация об отце Соболь: выяснилось, что аудитор Феденев замешан в некрасивой истории с ООО «Банкс-Эксперт».По состоянию на конец февраля этого года Феденев числится в списке организации «Российский союз аудиторов» Московской области на сайте Минфина РФ.

Нечистоплотность Феденева четко зафиксирована именно здесь. По данным реестра, отца Соболь письменно предупреждали о нарушении требования Федерального закона за номером 307 «Об аудиторской деятельности».

Письмо Феденев получил в 2012 году, когда, по официальным документам, числился аудитором «Банкс-Эксперт».

На сайте Минфина этого предупреждения нет – в списке аудиторов вообще нет никакой информации о мерах взыскания. Получается, что с 2012 года Феденев якобы «потерял» эту графу, либо просто утаил ее содержание от министерства.

«Банкс-эксперт» был ликвидирован в 2018 году. Организация за время деятельности заработала дурную славу. По информации РБК, в 2015 году компания получила первое место в списке организаций, выдававших положительные заключение неблагополучным банкам.

Всего «Банкс-эксперт» выдал восемь подобных решений. Это были «Российский кредит», АМБ Банк, «Тульский промышленник», «Компания розничного кредитования», «Универсальный кредит» и «Банк-Т». Шесть заключений выданы «Российскому кредиту», где несоответствие активов и обязательств составляло 111 миллиардов рублей.

По данным «Известий», «Банкс-эксперт» в 2008 и 2009 годах проверял «СахаДаймондБанк». Оба раза организация сообщала, что отчет достоверен. На деле же банк задолжал от 20 до 51 миллиона рублей. «СахаДаймондБанк» лишился лицензии в 2010 году.

АМБ Банк также банкрот, сейчас в стадии ликвидации; «Тульского промышленника» постигла та же участь; «Компания розничного кредитования» уже обанкротилась и ликвидирована; «Универсальный кредит» и «Банк-Т» — в процессе ликвидации.

Выходит, что все банки от аудиторской компании, где работал отец Любови Соболь, уже не существуют. Арбитражи разгребают иски от клиентов, в чем можно легко убедиться, посмотрев картотеку на сайте Федеральных арбитражных судов РФ.

Возможно, что аудиторы «Банкс-эксперт» попросту ошиблись, такое может случиться с каждым. Федеральное агентство новостей связалось с одним из лучших экспертов в сфере банковского аудита Александром Лапидусом.

Собеседник агентства заявил, что заключения аудиторов индивидуальны и зависят от каждого банка. Обвинять специалистов во всех грехах не стоит, потому что каждый банк скрывает такие дыры в отчетности.

«Центральный Банк России видит ту же самую отчетность, если Банк России не замечает, то почему аудиторы должны заметить?» - задается вопросом Лапидус.

Большие банковские группы нередко создавали собственные аудиторские компании для проверок баланса, пояснил эксперт. Очевидно, что в случае с «Банкс-экспертом» речь идет не об ошибке.

«Очевидно, что если у нее [компании «Банкс-Эксперт»] значительный объем, приходящийся на проблемные банки, то здесь речь идет не об ошибке, а о намеренном представлении ситуации в нужном русле, в котором выгодно банку. Банк должен правильно отчитаться перед клиентами, вкладчиками, и ЦБ, конечно, тоже смотрит на аудиторскую оценку», - заявил эксперт.

Компания «Банкс-Эксперт» была ликвидирована в прошлом году. Зато аудиторы продолжают работать дальше, Феденев тоже.

Примечательно, что блогер-юрист Соболь пытается изобличить чиновников-коррупционеров, а о делах отца молчит. Если же ее спросят – перекладывает вину на бухгалтерию, в делах которой она якобы не разбирается.

Юрист «ФБК» утверждает, что в школе не любила геометрию, алгебру и физику, а поэтому с математикой дружить не может. Это доказывает ее пост в твиттере: Соболь не справилась с задачей дошкольного уровня.

Все это не отменяет того факта, что ее отец замешан в махинациях на колоссальные суммы – речь, судя по документам, идет о десятках миллиардов рублей.