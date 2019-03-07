07 Марта 2019
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Власти Сербии одобрили начало строительства ветки "Турецкого потока"

Власти Сербии одобрили начало строительства сербской ветки "Турецкого потока" для транспортировки российского газа. Об этом сообщили в агентстве по энергетике Сербии, передает ТАСС.

К строительству планируется приступить в апреле текущего года.

Как сообщало Накануне.RU, газопровод пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Ранее сообщалось, что российский газ через "Турецкий поток" пойдет в Болгарию и Сербию с 2020 г., в Венгрию с 2021 г. и в Словакию во второй половине 2022 г.

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Власти Сербии одобрили начало строительства ветки "Турецкого потока"

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Теги: Сербия, турецкий поток, газ, строительство



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