Власти Сербии одобрили начало строительства ветки "Турецкого потока"

Власти Сербии одобрили начало строительства сербской ветки "Турецкого потока" для транспортировки российского газа. Об этом сообщили в агентстве по энергетике Сербии, передает ТАСС.

К строительству планируется приступить в апреле текущего года.

Как сообщало Накануне.RU, газопровод пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Ранее сообщалось, что российский газ через "Турецкий поток" пойдет в Болгарию и Сербию с 2020 г., в Венгрию с 2021 г. и в Словакию во второй половине 2022 г.