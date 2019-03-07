07 Марта 2019
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МВД готовит проект перечня потенциально опасных собак

МВД разработало проект постановления, которым предлагается утвердить перечень потенциально опасных собак. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Постановление разработана в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 и части 7 статьи 13 ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В перечне указаны 69 пород собак. Этот список определен в материалах к проекту документа.

Отмечается, что в перечень включены породы собак, обладающие генетически детермированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка запрещен независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу.

 

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МВД готовит проект перечня потенциально опасных собак

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Теги: МВД, собаки, опасные породы



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