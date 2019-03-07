07 Марта 2019
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Политика Курганская область Уральский ФО

В Курганской области назначили нового замгубернатора

Иван Зонтиков назначен на должность заместителя губернатора Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ранее он занимал должность руководителя аппарата губернатора.

На этот пост с 7 марта назначена Оксана Куташи, которая ранее работала полпредом губернатора Курганской области по
взаимодействию с федеральными структурами аппарата главы региона.

Отмечается, что Куташи и Зонтиков являются кандидатами в губернаторский резерв.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в правительстве Курганской области продолжаются кадровые изменения. Ранее распоряжением врио главы региона Вадима Шумкова на пост директора департамента имущественных отношений Курганской области была назначена Лариса Галченко.

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В Курганской области назначили нового замгубернатора

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Теги: Курганская область, правительство, замгубернатора



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