В Курганской области назначили нового замгубернатора

Иван Зонтиков назначен на должность заместителя губернатора Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ранее он занимал должность руководителя аппарата губернатора.

На этот пост с 7 марта назначена Оксана Куташи, которая ранее работала полпредом губернатора Курганской области по

взаимодействию с федеральными структурами аппарата главы региона.

Отмечается, что Куташи и Зонтиков являются кандидатами в губернаторский резерв.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в правительстве Курганской области продолжаются кадровые изменения. Ранее распоряжением врио главы региона Вадима Шумкова на пост директора департамента имущественных отношений Курганской области была назначена Лариса Галченко.