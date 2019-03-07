"Это провокация Порошенко", - задержанный за "подкуп" "двойника" Тимошенко

За попытку подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко, чтобы он снялся с выборов, задержан бывший боевик "АТО" Тарас Костанчук. В Facebook он заявил, что это была провокация, устроенная администрацией президента Петра Порошенко, выполненная его кумом гепрокурором Юрием Луценко.

Он сказал, что Юрий Тимошенко попросил его о помощи. Его будто бы припугнули, что внесенный за него залог надо будет вернуть и убьют его, если он этого не сделает. При передаче денег Костанчук и был задержан.

Луценко намекает, что за этим стоит Юлия Тимошенко - ее не устраивает "двойник", который заберет у нее часть голосов на выборах. Ранее Юлия Тимошенко заявляла, что за выдвижением Юрия Тимошенко стоит администрация Порошенко. Он состоял в "Народном фронте", но был исключен из партии за поддержку Порошенко.

Экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, где некоторое время служил Костанчук, считает, что его роль "совсем не та, как это описывает Луценко". Он тоже уверен, что все это "дешевая постановка".