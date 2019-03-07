"Это провокация Порошенко", - задержанный за "подкуп" "двойника" Тимошенко

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

"Это провокация Порошенко", - задержанный за "подкуп" "двойника" Тимошенко

За попытку подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко, чтобы он снялся с выборов, задержан бывший боевик "АТО" Тарас Костанчук. В Facebook он заявил, что это была провокация, устроенная администрацией президента Петра Порошенко, выполненная его кумом гепрокурором Юрием Луценко.
Читайте также:

Он сказал, что Юрий Тимошенко попросил его о помощи. Его будто бы припугнули, что внесенный за него залог надо будет вернуть и убьют его, если он этого не сделает. При передаче денег Костанчук и был задержан.

Луценко намекает, что за этим стоит Юлия Тимошенко - ее не устраивает "двойник", который заберет у нее часть голосов на выборах. Ранее Юлия Тимошенко заявляла, что за выдвижением Юрия Тимошенко стоит администрация Порошенко. Он состоял в "Народном фронте", но был исключен из партии за поддержку Порошенко.

Экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, где некоторое время служил Костанчук, считает, что его роль "совсем не та, как это описывает Луценко". Он тоже уверен, что все это "дешевая постановка".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Это провокация Порошенко", - задержанный за "подкуп" "двойника" Тимошенко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины, подкуп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 468

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети