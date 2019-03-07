07 Марта 2019
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Происшествия Центральный ФО

Следователи проверят информацию об избиениях учителем первоклассников в школе во Владимирской области

Следователи Владимирской области проверят информацию СМИ об избиении детей педагогом школы в Юрьев-Польском, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

СМИ сообщили, что несколько родителей первоклассников школы №1 в городе заявили, что во время образовательного процесса педагогом якобы применялись недозволенные методы воспитания и обращения с детьми. "По мнению родителей, неадекватное грубое поведение учителя, вызвало у детей психологическое расстройство", - говорится в сообщении. 

И.о. руководителя следственного управления поручил немедленно проверить изложенные факты.

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Следователи проверят информацию об избиениях учителем первоклассников в школе во Владимирской области

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Теги: Владимирская область, СКР, избиение, дети, школа



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