Следователи проверят информацию об избиениях учителем первоклассников в школе во Владимирской области

Следователи Владимирской области проверят информацию СМИ об избиении детей педагогом школы в Юрьев-Польском, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

СМИ сообщили, что несколько родителей первоклассников школы №1 в городе заявили, что во время образовательного процесса педагогом якобы применялись недозволенные методы воспитания и обращения с детьми. "По мнению родителей, неадекватное грубое поведение учителя, вызвало у детей психологическое расстройство", - говорится в сообщении.

И.о. руководителя следственного управления поручил немедленно проверить изложенные факты.