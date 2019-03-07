На Южном Урале жители аварийного дома опасаются, что он может обрушиться

Жители улицы Стройгородок в Катав-Ивановске, которые ранее пожаловались на мифический ремонт аварийных домов, сообщили о том, что кирпичная кладка зданий начала разрушаться, и опасаются, что дом может обрушиться, сообщили Накануне.RU в организации "Гражданский патруль".

Общественники обратились в прокуратуру.

"Мы говорим уже не о капитальном ремонте, а чрезвычайной ситуации в Катав-Ивановске. В любой момент могут погибнуть люди, поэтому медлить нельзя", - подчеркнул руководитель "Гражданского патруля" Ростислав Антонов.

Напомним, в феврале жители пожаловались на мифический ремонт аварийных домов и дворника-призрака. По словам жильцов, дома не ремонтировали с 70-х годов. Они не знают есть ли у них УК, но получают счета за отопление, вывоз мусора, дворника, которого по факту нет. В домах даже нет канализации, только один туалет на улице, рушатся крыша и фундамент.

В администрации общественникам сообщили, что признаки аварийности имеет только один дом. Чтобы признать его ветхоаварийным проводится работа по инженерно-техническому обследованию.