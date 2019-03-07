В Дагестане возбудили дело после массового отравления воспитанников детского сада

В Дагестане возбуждено уголовное дело после массового отравления воспитанников детского сада, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по республике.

Установлено, что 6 марта в одном из детских садов села Советское Магарамкентского района региона 22 ребенка после приема пищи почувствовали недомогание. "Всем им предварительно было диагностировано "пищевая токсикоинфекция". Для оказания медицинской помощи дети помещены в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи изъяли предметы посуды, продукты, а также документы, регламентирующих организацию детского питания.

Дело расследуется по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Напомним, ранее сообщалось об отравлении 14 воспитанников детского сада в Дагестане.