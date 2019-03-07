Правительство Югры выделило деньги МВД напокупку программы слежки за пользователями соцсетей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа оплатит закупку управлением МВД аппаратно-программного комплекса системы "Зеус соцсети". С ее помощью можно следить за пользователями социальных сетей, передает корреспондент Накануне.RU.

Система мониторинга данных в социальных сетях стоит 5,4 млн руб. Закупка намечена на 2021 г., как следует из соглашения ХМАО и управления МВД, система входит в перечень оборудования, необходимого для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения массовых мероприятий.

Всего на материально-техническое обеспечение деятельности полиции в 2019-2021 гг. округ выделяет 180 млн руб. Средства будут направлены на покупку криминалистического софта, видеорегистраторов, квадрокоптеров, ГЛОНАСС-трекеров, биноклей.