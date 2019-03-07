07 Марта 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Уникальное поздравление свердловчанок накануне 8 марта. Евгений Куйвашев и Эдуард Россель говорили теплые слова на торжественном приеме

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и член Совета Федерации Эдуард Россель - бывший губернатор Среднего Урала сегодня поздравили свердловчанок с Международным женским днем на торжественном приеме, который по традиции прошел в Доме Севастьянова накануне праздника, передает корреспондент Накануне.RU.

«Мы стремимся сделать все необходимое, чтобы вы были надежно защищены от жизненных проблем, несправедливостей и обид, имели возможности для самореализации, раскрытия своего потенциала. Считаю, что мы должны укреплять в нашем обществе подлинный культ семьи и материнства. И я хочу вас заверить, что мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств», — сказал губернатор, обращаясь к участникам мероприятия.

куйвашев, россель(2019)|Фото:пресс-служба губернатора Свердловской области

На сцену сегодня Евгений Куйвашев поднялся вместе сенатором Эдуардом Росселем, много лет возглавлявшим Свердловскую область. Сам Эдуард Россель назвал этот случай, когда женщин и девушек в преддверии 8 марта поздравляют сразу два главы региона — бывший и нынешний, уникальным.

куйвашев, россель(2019)|Фото:пресс-служба губернатора Свердловской области

«Хочу от души поздравить вас и пожелать всего, что только можно: хорошего настроения, здоровья, и чтобы семья была в порядке. Мы для этого все делаем. И даже те, кто нам приезжают, отмечают, что Свердловская область — особое место, где особый климат, особые люди и самые красивые женщины», — сказал он.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский , который тоже был сегодня среди поздравляющих, признался, что и городу, и региону сегодня удается многого добиться в своем развитии во многом благодаря женщинам.

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Уникальное поздравление свердловчанок накануне 8 марта. Евгений Куйвашев и Эдуард Россель говорили теплые слова на торжественном приеме

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Теги: евгений куйвашев, эдуард россель, 8 марта, свердловчанки,



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