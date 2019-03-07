Зеленский заявил, что украинская власть готовит против него уголовные дела

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский обвинил украинскую власть в подготовке сфальсифицированных уголовных дел против себя. Об этом он заявил в Facebook.

Зеленский сообщил, что в отношении него и "95 квартала" возбуждено уголовное дело об отмывании денег по результатам прослушивания его офиса. Он возмущен тем и другим. Также он заявил, что его готовятся обвинить в том, что он якобы собирается установить в ЛНР свои билборды, а в 2002 году сбил человека на автомобиле в Черниговской области.

"Сейчас власть, извините, уже пробила дно", - сказал шоумен.

При этом он поблагодарил "нормальных людей" из правоохранительных органов, которые предоставили ему эту информацию, предупредив его. И пообещал "ничего не забыть".

Недавно Зеленский пригрозил отправить президента Петра Порошенко в тюрьму за коррупцию в армии. Напомним, Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге.