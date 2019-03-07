Зеленский заявил, что украинская власть готовит против него уголовные дела

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский заявил, что украинская власть готовит против него уголовные дела

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский обвинил украинскую власть в подготовке сфальсифицированных уголовных дел против себя. Об этом он заявил в Facebook.
Читайте также:

Зеленский сообщил, что в отношении него и "95 квартала" возбуждено уголовное дело об отмывании денег по результатам прослушивания его офиса. Он возмущен тем и другим. Также он заявил, что его готовятся обвинить в том, что он якобы собирается установить в ЛНР свои билборды, а в 2002 году сбил человека на автомобиле в Черниговской области.

"Сейчас власть, извините, уже пробила дно", - сказал шоумен.

При этом он поблагодарил "нормальных людей" из правоохранительных органов, которые предоставили ему эту информацию, предупредив его. И пообещал "ничего не забыть".

Недавно Зеленский пригрозил отправить президента Петра Порошенко в тюрьму за коррупцию в армии. Напомним, Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский заявил, что украинская власть готовит против него уголовные дела

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 468

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети