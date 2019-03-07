17-летнего подростка задержали по делу о громком убийстве следователя в Подмосковье

В Санкт-Петербурге задержали двух человек по подозрению в убийстве в Подмосковье следователя МВД подполковника Евгении Шишкиной.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, посредником - 17-летний житель Санкт-Петербурга. Заказчика преступления устанавливают.

Напомним, рано утром 10 октября неизвестный выстрелил в женщину, вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское Красногорского района. От полученного огнестрельного ранения в шею она скончалась. Потерпевшая работала старшим следователем по особо важным делам следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Было возбуждено дело по статье "убийство". Позднее действия неустановленных лиц переквалифицировали на ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следователи пришли к выводу, что убийство связано с профессиональной деятельностью Шишкиной. В СМИ появилась информация, что она вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством, и ранее ее уже пытались убить.

Напомним, перед убийством сотрудницы полиции неизвестные злоумышленники пытались сжечь ее личный автомобиль.