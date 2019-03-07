Летом новорождённые Прикамья начнут получать подарки от властей

На заседании правительства Пермского края его участники внесли коррективы в наборы презентов, которые будут вручать родителям в рамках акции "Подарок новорождённому". Она стартует 1 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства.

Губернатор Максим Решетников заявил, что подарки начнут выдавать с 1 июня. Получат их родители всех малышей, которые родились в этом году. Заксобрание рассматривает поправки в бюджет.

"Самый сложный вопрос – наполнение подарка. Я попросил министерство социального развития максимально широко это обсудить, при этом сразу надо сказать: какое бы решение мы ни приняли, мы всегда можем вернуться к его обсуждению, посмотреть, как люди реагируют", - сказал губернатор.

По данным министерства социального развития, в 2019 г. ожидается не менее 27 тыс. новорождённых. Министр Павел Фокин предлагает обеспечивать каждого ребёнка набором из детского одеяла, комплекта детского постельного белья, полотенца-уголка для купания, тёплых пелёнок. Родители смогут заранее рассчитывать на презент и сэкономить деньги при покупке вещей.

По словам Фокина, подарок можно будет получить в органах ЗАГСа Пермского края. Губернатор попросил продумать систему выдачи наборов, поскольку вещи из подарка могут понадобиться родителям и новорождённому раньше, чем они придут в ЗАГС за свидетельством о рождении.

"Хорошо бы, чтобы к моменту, когда малыш будет дома, эти вещи уже были под рукой", - отметил Решетников.

Председатель региональной общественной организации "Многодетные Пермского края" Ирина Ермакова предложила дополнить состав подарочного набора информационной брошюрой "Коротко о важном".

"Я всегда вспоминаю пап, которые приходят ко мне с дикими глазами и говорят: "Мне надо всё получить, куда мне идти?". Мы выпускаем такие буклеты и выдаем через ЗАГСы родителям, которые приходят за свидетельством о рождении третьего и последующего ребёнка, но, я думаю, такие материалы будут полезны и людям, ставшим родителями впервые", - сказала Ермакова.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова предложила внести в брошюру информацию о прививках для детей первого года жизни. Кроме того, по её словам, приятным дополнением к подарку был бы памятный сувенир с символикой Прикамья и упоминанием того, что ребёнок родился в этом регионе.

Решетников предложения одобрил и поручил министерству социального развития в ближайшее время обсудить создание такой информационной брошюры и памятного сувенира.

Напомним, в конце прошлого года правительство РФ утвердило план проведения проекта "Десятилетие детства". В рамках этой программы и реализации нацпроекта "Демография" и родилась инициатива "Подарок новорождённому", которая призвана, в частности, дополнительно стимулировать рождаемость. В Прикамье на это в бюджете на трёхлетку заложено 240 млн руб.