Мэрию призвали проявить активную позицию из-за разбирательств с памятником основателям Екатеринбурга

В Арбитражном суде Свердловской области состоялось очередное судебное судебное заседание о защите авторских прав на изображения с памятником основателям Екатеринбурга. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере услуг (УПРАВИС) считает, что издательство "Фест Хэнд" нарушило закон, выпустив путеводитель по Екатеринбургу, где на одной из страниц использована фотография монумента Татищеву и де Геннину. По мнению ответчиков, здесь может помочь только активное участие мэрии, и если муниципалитет узаконит скульптуру за собой, то процесс закончится, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня стороны в очередной раз пытались отстоять свою точку зрения. Представитель мэрии в этот раз отсутствовал, но ранее администрация заявила, что исключительное право на произведение, которое было сфотографировано и тиражировано, и на сам памятник в собственную величину, принадлежит ей.

Один из аргументов уральской компании-ответчика состоит в том, что памятник является частью архитектурного ансамбля Исторического сквера, но истец с этим несогласен. "Во-первых, должно быть обоснование, что садово-парковое искусство имеет границы, у него должно быть наименование, автор и дата создания. Подтверждением могут являться чертежи, планы и схемы. Автором же обычно у нас является архитектор, а произведение искусства своих прав не теряет, если входит в какое-то садово-парковое искусство. Должно быть объяснение, почему авторское произведение, которое находится на данной территории, теряет свои права", - заявил представитель УПРАВИС.

Памятник Татищеву и де Геннину был установлен по итогам конкурса, который проводила мэрия. И сейчас содержанием скульптуры занимается именно администрация. Но автором является московский скульптор Петр Чусовитин.

"Истец говорит, что надо установить, кто является автором паркового искусства, но он известен - Дубровин, который также является одним из авторов монумента. Наименование - исторический сквер, куда входят объекты садового искусства и архитектура малых форм: памятник, фонтан и часовня. А так ли важно определять границы общедоступного места? В законе ничего нет о границе садового-паркового искусства. Мы можем понимать, что есть общеизвестные факты. Кто-то будет оспаривать наличие сквера? Это уже исторически сложившийся факт", - заявил один из ответчиков.

Он также добавил, что чертежи и виды границ сейчас не найти. А статья 1276 ГК РФ не оспаривает наличие исключительных прав на памятник, существования авторских прав, она говорит, что в некоторых случаях можно свободно использовать произведение.

"Если так случилось, что твоя скульптура вошла в состав садово-паркового искусства, то с этого момента, извините, её можно свободно использовать, в том числе и фотографировать. Хотел получать компенсацию за нарушение авторских прав - располагай скульптуру в музеях или в закрытых местах, огороди и проси за фото деньги", - добавил представитель издательства "Фест Хэнд".

К следующему заседанию истец должен подготовить дополнительные документы, а издательству суд предложил выдвинуть дополнительные ходатайства о наличии объектов в границах садово-паркового искусства. Стороны встретятся 4 апреля.

Юристы "Фест Хэнд" после заседания рассказали Накануне.RU, что это третий подобный случай в российской практике. В Санкт-Петербурге суд решил, что использовать подобное фото скульптуры надо с разрешения, а в Омске администрация города признала права на монумент, и процесс закончился.

"Самый хороший вариант - активная позиция мэрии, чтобы они пошли и признали права на этот монумент", - добавил ответчик.

Напомним, недавно из книжных магазинов "Читай-город" изъяли всю литературу, где есть фотографии памятника Татищеву и де Геннину. Такую продукцию не будут продавать какое-то время. По данным сотрудников, это связано с судебным процессом.

"Книжные магазины решили перестраховаться, а как ситуация повлияет на это в целом - сказать не можем", - резюмировал в беседе с Накануне.RU представитель издательства.