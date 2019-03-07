Экс-главу Нижнего Новгорода Сорокина приговорили к 10 годам заключения

Бывшего заместителя председателя заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина приговорили к 10 годам колонии за взятку и соучастие в похищении человека. Об этом говорится в приговоре Нижегородского районного суда, передает ТАСС.

Кроме того, Сорокина обязали выплатить штраф в размере 460 млн руб.

"Путем частичного сложения наказаний установить окончательный срок лишения свободы в виде 10 лет колонии строгого режима и назначить штраф в 15-кратном размере взятки - 460,8 млн рублей", - отмечается в приговоре.

Как сообщало Накануне.RU, правоохранительные органы задержали Сорокина в декабре 2017 года. С 2005 по 2010 год Сорокин был депутатом городской думы Нижнего Новгорода, до 2015 – главой города, избранным из числа депутатов. В 2016 году был избран в областное заксобрание.