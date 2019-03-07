07 Марта 2019
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Происшествия Тюменская область

Тюменской птицефабрике "Пышминская" грозит штраф за неисполнение требований Россельхознадзора

Тюменской птицефабрике "Пыщминская" грозит ответственность за невнимание к , сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по "тюменской матрёшке".

В 2018 г. управление нагрянуло на предприятие в внезапной проверкой и нашло 18 нарушений требований "Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа". Птицефабрика не согласилась с результатами проверки и подала в Тюменский районный суд иск об отмене результатов проверки и предписания устранить нарушения. 4 февраля суд в иске отказал.

Управление проверило, как "Пышминская" исполнила предписание, и выяснила, что на птицефабрике к нему так и не притронулись. Против компании возбуждено административное дело.

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Тюменской птицефабрике "Пышминская" грозит штраф за неисполнение требований Россельхознадзора

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Теги: птицефабрика Пышминская, управление Россельхознаджзора, административное дело



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