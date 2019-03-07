07 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге обрушился жилой дом, построенный для обманутых дольщиков

В четверг в Екатеринбурге частично обрушился жилой 18-этажный дом. Все случилось на улице Юмашева.

Как сообщили Накануне.RU жильцы дома №18, рухнул кирпичный фасад, который пробил и искорежил стоящие рядом автомобили.

"Только чудом обошлось без человеческих жертв, так как за несколько минут до происшествия из машин вышли жители, в том числе маленькие дети", - рассказали жильцы.

поврежденный автомобиль(2019)|Фото: жители дома на улице Юмашева

По их данным, дом, у которого рухнул фасад, был возведен несколько лет назад по программе строительства для обманутых дольщиков.

Причины случившегося еще предстоит установить.

поврежденный автомобиль(2019)|Фото: жители дома на улице Юмашева

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В Екатеринбурге обрушился жилой дом, построенный для обманутых дольщиков

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Теги: дом, обрушение, дольщики, Екатеринбург



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