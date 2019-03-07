Аудиторы Счетной палаты смогут проверять "дочки" госкорпораций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и его Первый заместитель Александр Жуков предложили расширить полномочия Счетной палаты РФ для более тщательного контроля за расходованием средств федерального бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.

Предлагается дополнить перечень объектов внешнего государственного аудита, попадающих в область действия контрольных полномочий Счетной палаты, хозяйственными товариществами и обществами с участием госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний в их уставных капиталах. Это позволит в полной мере оценивать эффективность использования "дочками" госкомпаний средств федерального бюджета.

Кроме того, СП сможет осуществлять внешний аудит юридических лиц, получающих субсидии из федерального бюджета.

"Указанные изменения в совокупности позволят оценивать эффективность использования средств, выделяемых из федерального бюджета, на всех стадиях их движения", - говорится в пояснении к проекту.