ВТБ не раскрыл условия покупки принадлежащих Абрамовичу акций "Первого канала"

ВТБ Капитал приобрел 20% акций АО "Первый канал" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу.

Коммерческую информацию об условиях сделки ВТБ не раскрывает.

Доля, принадлежавшая "ОРТ-КБ", выкуплена полностью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ВТБ.

"Сделка по приобретению пакета акций компании является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиа-сегмент", - отметили в пресс-службе.

"Первый канал" на 51% принадлежит государству. В 2010 году Абрамович начал сокращать свою долю, за $145 млн он продал 25% "Первого канала" Национальной медиа группе (НМГ). Еще 4% НМГ получила летом 2018 года, так как Абрамович получил израильское гражданство и, согласно российскому закону, не мог напрямую или косвенно владеть более 20% компании.